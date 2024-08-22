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إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا

إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا
23 أغسطس 2024 01:53

رام الله (الاتحاد)

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أقام مستوطنون أمس، بؤرة استيطانية جديدة قرب «نبع العوجا»، شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، ضمن عمليات الضم التدريجي للأرض الفلسطينية.
 وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة بمحاذاة «عين العوجا»، مؤكدة وجود تزايد في عدد البؤر الاستيطانية في منطقة الأغوار، والتي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.
 في سياق متصل، هدمت القوات الإسرائيلية منزلين في قرية «خربثا المصباح» بمدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك ضمن عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية خاصة في المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية، والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن القوات الإسرائيلية هدمت 135 منشأة الشهر الماضي في الضفة الغربية.

أريحا
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
مستوطنون
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