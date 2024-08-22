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لبنان: فشل مفاوضات غزة يُخرج الوضع عن السيطرة

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي عل جنوب لبنان (أرشيفية)
23 أغسطس 2024 01:53

بيروت (الاتحاد)

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حذر وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، من أنه في حال فشل المفاوضات بشأن غزة، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الوزير بو حبيب تأكيده، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، عدم رغبة لبنان بالتصعيد واندلاع حرب، والحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة.
وفي سياق آخر، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، التأكيد أن الاتصالات التي يجريها حالياً تصب في سياق تأمين التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» في مجلس الأمن الدولي، والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم  1701 بكل بنوده. 
وقال ميقاتي «إن الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهماً للمطلب اللبناني بوجوب الإبقاء على مهام اليونيفيل، كما كانت عليه، وعدم إدخال تعديلات من شأنها تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً». 
وأمل ميقاتي «أن يصار إلى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الحالي للحفاظ على دور اليونيفيل ومهامها في جنوب لبنان». 

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