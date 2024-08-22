مقتل 11 شرطيا على يد مسلحين في باكستان

ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن الشرطة ومسؤولين، أن مهاجمين مسلحين بالبنادق والقذائف الصاروخية هاجموا موكبا للشرطة في إقليم البنجاب بشرق باكستان اليوم الخميس مما أدى إلى مقتل 11 شرطيا على الأقل وإصابة آخرين.

وتعرضت مركبتان للشرطة للهجوم في المساء في منطقة "رحيم يار خان" بإقليم البنجاب. وقال بيان صادر عن مكتب المفتش العام في البنجاب "هاجم قطاع الطرق المركبات بقاذفات صواريخ بعد تعطل إحدى المركبات في القافلة".

وأشارت حصيلة أخرى إلى مقتل تسعة أشخاص.

وشنّ الجيش الباكستاني عملية واسعة ضد العصابات خلال التسعينات من القرن الماضي.

وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف باتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" ضد المهاجمين، بحسب بيان صادر عن مكتبه.