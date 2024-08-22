مقتل 13 مدنيا بمجزرة ارتكبها إرهابيون في نيجيريا

قتل إرهابيون من جماعة بوكو حرام المتشددة، 13 مزارعا في وسط نيجيريا، وهي منطقة تشهد نشاطا متزايدا للإرهابيين بعد تحالفهم مع مجرمين محليين.

يشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أنشطة عصابات إجرامية تهاجم القرى وتقتل وتختطف السكان وتحرق المنازل بعد نهبها.

لكن مسؤولين ومحللين يقولون إن الإرهابيين في شمال شرق أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، نسجوا في الآونة الأخيرة علاقات وطيدة مع قطّاع الطرق في ولاية النيجر.

وهاجم مسلحون على دراجات نارية منطقة "شيرورو"، الأربعاء، وأطلقوا النار باتجاه مزارعين بينهم ثلاث نساء كن يعملن في مزرعة.

وقال مصدر أمني وموظف في الأمم المتحدة يعمل في المنطقة إن 13 شخصا قتلوا في الهجوم المنسوب لإرهابيي بوكو حرام.

وصرح المصدر الأمني، اليوم الخميس "من الواضح أن المهاجمين من إرهابيي بوكو حرام وقتلوا 13 شخصا كانوا يعملون في مزرعة خاصة خارج قرية ماغامي". وأضاف "معظم الضحايا قتلوا برصاصة في الرأس مما يدل على أن الإرهابيين هاجموا بهدف القتل".

وقدم مصدر أممي في المنطقة الحصيلة ذاتها، موضحا أن الضحايا كانوا من سكان بلدة "ألاوا" المجاورة الذين أرغموا على مغادرة منازلهم قبل ستة أشهر.

في أبريل الماضي، قتلت بوكو حرام جنديين ومسلحين من قوات الدفاع الذاتي التي كانت تحرس "ألاوا". وفرّ السكان من "ألاوا" خشية وقوع هجمات جديدة، قبل أن يقوم قطاع الطرق بالسيطرة عليها واحتلال المنازل والأراضي الزراعية.