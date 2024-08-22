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المجر تهدد بالانتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي

مهاجرون في المجر
23 أغسطس 2024 00:24

هددت المجر بنقل المهاجرين الذين يصلون إلى حدودها مباشرة إلى بروكسل ما لم تتمكن من حل نزاعها مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات مفروضة عليها جراء سياساتها المتعلقة باللجوء.
كانت محكمة العدل الأوروبية قد فرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو (223 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى غرامة يومية إضافية قدرها مليون يورو، على المجر بسبب عدم امتثالها لحكم سابق للمحكمة يتعلق بحماية طالبي اللجوء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد توعد بالفعل، في يونيو الماضي، بالرد على الحكم.
وقال جيرجلي جولياس الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء للصحفيين في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الخميس، إن المفاوضات بهذا الشأن، مع المفوضية الأوروبية ستبدأ في سبتمبر. وأضاف جولياس أنه في حالة فشل هذه المحادثات، فإن المجر ستبدأ بتسليم المهاجرين "تذاكر ذهاب فقط إلى بروكسل".
وتابع جولياس "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لأننا لا نرغب في دفع مبالغ كبيرة على أساس يومي".
وقال: "لكن إذا كانت بروكسل تريد استقبال المهاجرين، فيمكننا مساعدتها".

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المصدر: د ب أ
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