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تعطل خدمات الاتصالات في بنجلاديش بسبب الفيضانات

تعطل خدمات الاتصالات في بنجلاديش بسبب الفيضانات
23 أغسطس 2024 12:34

 تعطل نحو 2025 برجاً للهواتف المحمولة، تديرها خمس شركات للهاتف المحمول، في 12 من 15 منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من بنجلاديش بسبب الفيضانات، وتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في خدمات شبكات الهاتف المحمول، حسب صحيفة «دكا تريبيون» التي تصدر في بنجلاديش اليوم الجمعة.
 وطبقاً لمعلومات صادرة عن إدارة الهندسة والعمليات في الهيئة التنظيمية للاتصالات في بنجلاديش، فإن نحو 16.7% من الأبراج، كانت خارج الخدمة حتى الساعة الخامسة مساء أمس الخميس. 
ومن بين 12 ألفاً و179 برجاً، مازال عشرة آلاف و154 يعمل. وكانت الحكومة البنجلاديشية، قد أعلنت أمس الخميس، أن نحو 3 ملايين شخص تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات العارمة التي ضربت شرق بنجلاديش.
 وأسفرت الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من المناطق الجبلية في أعلى المنبع عن فيضان ضفاف الأنهار المحلية، ما أدى إلى فيضانات عارمة. وقال علي رضا، وهو مسؤول حكومي كبير، للصحفيين في دكا، إنه على مدار الأيام الماضية، قام رجال الإنقاذ بإجلاء نحو 75 ألف شخص إلى بر الأمان، من بين ما يقدّر بنحو 2.9 مليون شخص تضرروا من الفيضانات. 
وأكد رضا وفاة شخصين جراء الفيضانات، على الرغم من أن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة أشخاص. وغمرت مياه الفيضانات المنازل والأراضي الزراعية والطرق في مساحات شاسعة شرقي البلاد. وقال محمد منير الزمان، وهو مسؤول بالسكك الحديدية،إن السلطات أوقفت خدمة السكك الحديدية بين العاصمة دكا ومدينة تشاتوجرام الساحلية، حيث غمرت المياه أجزاء كثيرة من خطوط السكك الحديدية. 

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المصدر: د ب أ
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