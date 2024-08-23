ارتفاع مستوى التحذير في قاعدة جوية تابعة للناتو في ألمانيا

لا يزال مستوى التحذير الأمني في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ببلدة جايلنكيرشن الألمانية عند ثاني أعلى مستوى، بعد أن تم رفعه أمس الخميس، في أعقاب تقارير استخباراتية عن وجود تهديد محتمل.

وقال كريستيان بريت، المتحدث باسم القاعدة الجوية، صباح اليوم الجمعة، إن الموظفين الذين ليس هناك حاجة إلى خدماتهم حاليا في الموقع وتم إرسالهم أمس إلى منازلهم كإجراء احترازي، لم يتم إعادتهم إلى الموقع، وأضاف: «الموقع خاو إلى حد كبير». وأضاف المتحدث أن عمليات الطيران مستمرة كما هو مخطط لها ولم تنقطع أمس الخميس، وقال: «طائرات نظام الأواكس مستمرة في الإقلاع والهبوط»، مضيفا أنه يوجد في المطار القريب من آخن طلعتان إلى ثلاث طلعات لطائرات الأواكس يومياً من الاثنين إلى الجمعة، موضحاً أنه لا توجد طلعات جوية في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بريت إن خلفية رفع مستوى التحذير كانت معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد محتمل، دون أن يقدم أي معلومات إضافية حول الظروف التي أدت إلى رفع مستوى التحذير، إلا أنه نفى تكهنات بشأن تحليق مسيرات فوق المطار، وقال «هذا سخيف».

وأشار بريت إلى أن التحليق فوق القاعدة الجوية محظور للطائرات غير المصرح بها، موضحاً أنه يتم ضبط المسيرات من القاعدة قبل أن تحلق فوق مناطق حظر الطيران، مشيرا إلى أنه - كما هو الحال لدى أي مطار - يتم بالطبع مراقبة المجال الجوي عن كثب، وقال: «لم يحلق شيء هنا». وفي مصطلحات حلف شمال الأطلسي، يعني المستوى الأمني المطبق حالياً، والذي يطلق عليه اسم «تشارلي»، أن هناك حادثة أو أدلة تشير إلى احتمال كبير لعمل إرهابي ضد التحالف.

وذكر المتحدث أن مستوى التحذير «تشارلي» غير عادي، مشيراً إلى أنه لم يحدث في جايلينكيرشن منذ سنوات، مؤكداً في المقابل أنه لا يوجد سبب للقلق، مشيرا إلى أن المعلومات الاستخباراتية كثيرة وفي معظم الأحيان لا يحدث أي شيء بعد ورودها، ولكن لا يزال يتعين اتخاذ تدابير احترازية.

وذكر بريت أن المطار يعمل به في الأساس حوالي 1600 شخص، موضحاً أن عددهم حاليا أقل بكثير بسبب فترة العطلات، مضيفاً أن حوالي نصف الموظفين الآن في منازلهم بسبب مستوى التحذير، لكن الكثير منهم يعمل من المنزل. وقد نشر حلف شمال الأطلسي نظام الإنذار المبكر الجوي «أواكس» في جايلنكيرشن.

وتقوم 14 طائرة «بوينج 707» تم إعادة هيكلتها بمراقبة المجال الجوي بهدف الكشف المبكر عن أخطار محتملة وضمان الإنذار المبكر للحلف.