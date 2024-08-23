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مفقودين جراء تحطم طائرة في تايلاند

مفقودين جراء تحطم طائرة في تايلاند
23 أغسطس 2024 16:03

تجري عمليات بحث الجمعة في الأدغال التايلاندية في محاولة للعثور على الركاب التسعة في طائرة سياحية تحطمت الخميس في شرق البلاد. ولم تبد السلطات أملاً كبيراً بالعثور عليهم أحياء.
تحطمت الطائرة في أدغال ولاية شاشوينغساو في شرق البلاد وعلى متنها تسعة أشخاص. والطائرة التي أقلعت من بانكوك كانت في طريقها إلى ترات قرب الحدود مع كمبوديا.
وقال حاكم الولاية شونلاتي يانغترونغ لصحافيين تواجدوا في منطقة الحادث «وقع الحادث قرابة الساعة 15,10، نحاول العثور على المفقودين، لكن نرجح أن يكونوا قتلوا جميعاً».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب هم أربعة تايلانديين، وخمسة صينيين، بينهم طفلان في الثانية عشرة والثالثة عشرة.
ويشارك أكثر من 300 عسكري ومتطوع في أعمال البحث، فيما باشرت السلطات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
وعثر على أشلاء بشرية، فضلاً عن أجزاء من الطائرة إلا أن الأمطار الغزيرة تعيق عمليات البحث.
وأضاف الحاكم، «لا ننوي وقف العمليات طالما لم نعثر على المفقودين، مع أن المياه تغمر بعض المناطق».

 

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المصدر: آ ف ب
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