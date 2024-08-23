سجناء إرهابيون يحتجزون حراسا في سجن روسي

قالت مصادر أمنية ووسائل إعلام روسية رسمية ومواقع إخبارية إن سجناء إرهابيين شنوا هجوما على حراس في سجن روسي، اليوم الجمعة، واحتجزوا رهائن.

وذكرت إدارة السجون في بيان "خلال جلسة للجنة التأديب، احتجز سجناء، موظفين في المؤسسة العقابية" الواقعة في منطقة فولغوغراد.

وأضافت الإدارة "يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر في الأرواح".

ونشرت قناة "ماش" الإخبارية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من الإرهابيين.

وقالت وسائل إعلام روسية رسمية إن أحد أفراد حراسة السجن على الأقل قُتل.

شهدت روسيا، في يونيو الماضي، أعمال شغب دموية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في سجن في منطقة روستوف الجنوبية، حيث أطلقت القوات الخاصة النار على ستة سجناء بعدما احتجزوا رهائن.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا في إطلاق نار في مدينتين في داغستان في جنوب روسيا.

وفي مارس، هاجم إرهابيون قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية بالقرب من العاصمة موسكو أطلق خلال مسلحون النار على الجمهور بأسلحة آلية وأضرموا النار في المبنى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا.