هاريس تقدم تعهدات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

تعهدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إنها إذا أصبحت رئيسة للولايات المتحدة فستقف إلى جانب أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطابها الذي قبلت فيه ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.

في معرض حديثها عن الحرب في غزة، شددت نائبة الرئيس الأميركي أمام مؤيديها في مؤتمر الحزب الديمقراطي على أن "الوقت حان الآن لإنجاز اتفاق حول الرهائن واتفاق لوقف إطلاق النار".

وقالت هاريس إنها تعمل مع الرئيس جو بايدن "على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل بأمان، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وانتقدت هاريس ترامب على خلفية انتقاداته المتكررة لحلف شمال الأطلسي، وقالت إنها إذا انتُخبت رئيسة فستقف "بقوة مع أوكرانيا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي".