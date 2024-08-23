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تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في بنغلادش

مياه الفيضانات تغمر مناطق في بنغلادش
23 أغسطس 2024 18:03

عاثت فيضانات عارمة في بنغلادش، اليوم الجمعة، وارتفع عدد ضحايا الكارثة الطبيعية إلى 13 قتيلا إضافة إلى ملايين المتضررين.
شهدت الدولة، التي تعدّ 170 مليون نسمة وتمر عبرها مئات الأنهر، فيضانات متكررة في العقود الأخيرة.
وتتسبب الأمطار الموسمية في دمار واسع كل عام، لكن التغير المناخي يؤثر على أنماط الطقس ويزيد وتيرة الأحوال الجوية القصوى.
وقال  زاهد حسين بويا، المتطوع في جهود الإغاثة في فيني "الوضع كارثي هنا ... نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".
في بنغلادش، يقع عدد كبير من مناطق الدلتا حيث تصب أنهر جبال "هملايا" ونهرا الغانج وبراهمابوترا في البحر بعد عبورها الهند.

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وجميع الروافد الرئيسية للنهرين الكبيرين فاضت عن ضفافها، بحسب وسائل إعلام محلية.
في ولاية "تريبورا" الهندية التي لحقت بها أسوأ الأضرار، لقي 23 شخصا حتفهم في الفيضانات منذ الاثنين.
وأعلنت الوزارة المكلفة إدارة الكوارث في بنغلادش، في آخر تحديث، أن حصيلة الوفيات البالغة 13 تشمل ضحايا في مدن على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.
وتعرضت مناطق شرق العاصمة دكا لأضرار من بينها مدينة "كوميلا" القريبة من الحدود مع ولاية "تريبورا" في الهند.
ونُقل قرابة 190 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب بيان الوزارة، فيما تضرر في المجمل 4,5 ملايين شخص بدرجات متفاوتة.

المصدر: وكالات
بنغلادش
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