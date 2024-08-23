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تشديد تدابير الأمن في قاعدة للناتو جراء "تهديد"

طائرات أواكس في قاعدة الناتو الجوية في "غيلينكيرشن" (أرشيفية)
23 أغسطس 2024 18:26

رفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مستوى التدابير الأمنية بسبب "تهديد محتمل" في قاعدته الجوية في "غيلينكيرشن" غربي ألمانيا حيث تدخلت الشرطة الألمانية.
وأعلن حلف شمال الأطلسي، في بيان على منصة "إكس" ليل الخميس الجمعة، أن القرار اتخذ "بناء على معلومات لأجهزة الاستخبارات".
وأرسِل جميع الموظفين "غير الأساسيين" إلى منازلهم في إجراء احترازي، حسبما أكد الحلف.
وجاء في البيان أن "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. العمليات مستمرة كما هو مخطط لها".
وردا على سؤال، أكدت شرطة مدينة كولونيا، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من القاعدة الجوية اليوم الجمعة، أنها موجودة في الموقع.
وقال متحدث باسم الشرطة إن "التدخل مستمر حتى هذا الوقت"، رافضا التحدّث عن "تفاصيل التدخل بسبب مواصلة التحقيق".
وأضاف أن "شرطة كولونيا على اتصال دائم مع السلطات الوطنية المعنية بالأمن والعدالة وكذلك مع المسؤولين عن قاعدة الناتو في غيلينكيرشن".
وتابع "تدعم قوات الرد في الشرطة حاليًا إجراءات الحماية التي تنسقها الشرطة العسكرية الدولية حول قاعدة الناتو الجوية".
منذ العام 1980، يُشغّل الناتو قاعدته الجوية في "غيلينكيرشن"، في شمال الراين وستفاليا، بالقرب من الحدود الهولندية حيث تتمركز طائرات "أواكس" الاستطلاعية.
يأتي هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من حادثة في قاعدة عسكرية في مدينة كولونيا المجاورة أغلِقت مؤقتا بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه.
لكن الجيش الألماني أشار لاحقا إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت أن مياه الصنابير غير ملوثة.
في واقعة أخرى، حاول شخص دخول قاعدة "غيلينكيرشن" الأسبوع الماضي وفق ما أعلن الحلف، لكنه أوقف وأُبعد.
ولم يتم إثبات وجود صلة بين الحادثتين الماضيتين.

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المصدر: آ ف ب
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حلف الناتو
إجراءات أمنية
تهديد
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