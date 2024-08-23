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البيت الأبيض: المحادثات بشأن غزة بناءة وأحرزت تقدما

جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي
23 أغسطس 2024 20:35

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن المحادثات التي تستضيفها القاهرة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة "بناءة" وإن بعض التقدم أُحرز، مضيفا أنه يجب الوصول إلى نقطة اتفاق للعمل نحو تنفيذ اتفاق مقترح.
وقال جون كيربي  المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين إن المباحثات ستستمر اليوم الجمعة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك، الممثلين لواشنطن.
وأضاف كيربي "يجب أن نبدأ في بحث الجوانب الأساسية... لهذه التفاصيل. وهذا ما سنركز عليه هنا في اليومين المقبلين".
وقال كيربي إن المؤشرات الأولية في القاهرة تشير إلى أن المباحثات "بناءة"، مشيرا إلى أن من المقرر استمرارها.
وأضاف "الأمور في تقدم"، نافيا بعض التقارير الإخبارية التي أفادت بأن المحادثات على وشك الانهيار.

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