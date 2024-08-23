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الرئيس الفرنسي يبدأ مشاورات سياسية لتشكيل الحكومة

الرئيس الفرنسي يبدأ مشاورات سياسية لتشكيل الحكومة
24 أغسطس 2024 01:22

باريس  (وكالات) 

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بدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس، بقصر الإليزيه جولة مشاورات مع رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية لتشكيل الحكومة وتجاوز المأزق السياسي. 
ونقلت محطة «بي إف إم» الإخبارية عن قصر «إليزيه» القول إن «فرنسا بحاجة إلى أغلبية كبيرة ومستقرة لا تسقط بمجرد تقديم أول ملتمس للرقابة». وأضافت أن ماكرون سيبدأ مشاوراته مع تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشيرة إلى أن الحزب اليساري أعرب في رسالة له نشرت، أمس عن استيائه مما سماه «مماطلة» رئيس الجمهورية بدلاً من البناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت توحيد البلاد ضد اليمين المتشدد. 
ومن جهتها أكدت مرشحة «الجبهة الشعبية الجديدة» لوسي كاستيه أن التحالف يدرك حقيقة أنه سيتعين عليه «البحث عن حلول وسط في غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية بهدف الوفاء بالتفويض الذي منحه لنا الناخبون». 
ومن المقرر أن يستقبل ماكرون المسؤولين من تحالف «الوسط» المدعوم من قبله وجاء بالمركز الثاني ومن ثم اليمين الجمهوري واليمين المتشدد. 
وينتظر أن تؤدي هذه اللقاءات إلى تعيين رئيس للحكومة بعد شهر ونصف الشهر من استقالة رئيس الوزراء السابق غابريال اتال. وتأتي استقبالات ماكرون للكتل السياسية بعد «هدنة سياسية» أثناء دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وهي الأولى منذ نتيجة الانتخابات التشريعية التي أدت إلى تشكيل مجلس ثلاثي من دون أغلبية والذي لم يخرج منه أي ائتلاف حتى اللحظة.

ايمانويل ماكرون
فرنسا
البرلمان الفرنسي
قصر الإليزيه
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