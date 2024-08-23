الجزائر: 30 ألف طن  وقود تبحر إلى لبنان

الجزائر (الاتحاد)

أبحرت الناقلة الجزائرية «عين أكر» أمس إلى لبنان محملة بشحنة أولى تبلغ 30 ألف طن من مادة الفيول بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة في البلاد.

وقررت الجزائر الأحد الماضي في لفتة تضامن منح كميات الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان التي توقفت نهائيا الأسبوع الماضي عن العمل بسبب نقص الوقود. وستتبع ذلك شحنات أخرى، لكن في الوقت الحالي، لم يتم الإعلان عن الكمية الإجمالية من الفيول التي سيتم إرسالها. وليست المرّة الأولى التي يغرق لبنان فيها بالظلام، حيث يعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة أو البطاريات أو الطاقة الشمسية للتزوّد بالكهرباء، بسبب أزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2019، ترافقها أزمة سياسية تتمثل في شغور منصب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال وشلل مؤسساتي تام.

وانطلقت الثلاثاء الماضي عملية تحميل الفيول على متن الناقلة التابعة للمجموعة العامة للنفط والغاز «سوناطراك» بميناء سكيكدة على بعد أكثر من 400 كلم شرق الجزائر العاصمة، وتواصلت العملية لمدة 18 ساعة، وفق ما صرح مسؤول في «سوناطراك» لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.