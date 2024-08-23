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عشرات القتلى والمصابين جراء سيول اليمن

عشرات القتلى والمصابين جراء سيول اليمن
24 أغسطس 2024 01:21

عدن (الاتحاد)

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قتل 67 شخصاً وأصيب 12 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة الحديدة غربي اليمن خلال الأيام الماضية، حسب تقرير لجنة الطوارئ، أمس. ووفق التقرير، فقد تضررت نحو 13 ألف أسرة في القرى والمناطق التهامية، خاصة التي تقع بالقرب من الأودية التي فاضت بسيول الأمطار بشكل غير مسبوق منذ عقود عدة، فيما نزحت نحو 2200 أسرة من قراها جراء تهدم منازلها بشكل كلي. وفيما يتعلق بأضرار المنازل، أفاد التقرير بتدمير مياه السيول ثلاثة آلاف و357 منزلاً بشكل كلي، وخمسة آلاف و519 منزلاً بشكل جزئي، وجرفت السيول ستة آلاف و522 منزلاً مبنية من العش، وأكثر من ألفي منزل آخر بعضها مبني بالأحجار. وبخصوص الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، أدت السيول إلى جرف مساحات شاسعة من الحقول الزراعية والتي يجري تقييم وحصر أضرارها بشكل شامل، بينها 390 حقلاً لمحاصيل زراعية بمديرية المنصورية، وسُجل نفوق ألف و391 من مواشي الأغنام، و54 من الأبقار، وثمانية آلاف و403 خلايا نحل.
وحول أضرار الطرق والجسور ووسائل النقل، بين التقرير أن السيول جرفت ألفاً و337 طريقاً رملياً في مختلف مديريات المحافظة، و32 طريقاً إسفلتياً، و21 عبارة تصريف مياه أمطار، كما تضرر 19 جسراً حيوياً، و18 وسيلة نقل، بينها ثمانٍ تم جرفها. كما ألحقت السيول أضراراً بأحواض مجاري الصرف الصحي بمدينة الحديدة، وهو ما قد يشكل مخاطر صحية وبيئية.

اليمن
سيول
الحديدة
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