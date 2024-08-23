«الصحة العالمية» تحذر من تبعات تفشي «الكوليرا» في السودان

جنيف (وام)

حذرت منظمة الصحة العالمية من تبعات تفشي موجة جديدة من وباء الكوليرا في السودان جراء الفيضانات وتلوث المياه والنظافة والصرف الصحي في مخيمات النازحين والمجتمع المحلي.

وقال الدكتور شبل السحباني ممثل المنظمة في السودان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في جنيف إنه خلال شهر واحد منذ الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها الأولى تم رصد 658 حالة إصابة و28 حالة وفاة في خمس ولايات موضحاً أن هناك زيادة في عدد حالات الوفاة بنسبة 4.3%.

ولفت إلى أن من بين الولايات الخمس سجلت كسلا أعلى عدد من الحالات بلغ 473 حالة إصابة تليها القضارف 110 حالات، والجزيرة 51 حالة بينما سجلت الخرطوم ونهر النيل أعداداً أقل.

ونوه إلى أن هذه الحالات لا ترتبط بتفشي الكوليرا السابق الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2023 والذي انتهى تقنياً في مايو 2024، وأكد أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع وزارات الصحة الاتحادية وبالولايات لتنسيق الاستجابة لتفشي الكوليرا في الوقت الذي قامت فيه بتخزين مجموعات الكوليرا وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية في الولايات عالية الخطورة تحسباً للمخاطر المرتبطة بموسم الأمطار.

وشدد شبل السحباني على حاجة المنظمة والشركاء للوصول الآمن ومن دون عوائق إلى جميع الأماكن المتضررة من أجل الاستجابة القوية لتفشي الكوليرا، إضافة إلى دعم مالي مستدام للتعامل مع الاحتياجات الصحية المتزايدة الناجمة عن الأمراض وسوء التغذية والمخاطر الطبيعية مثل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والتهديدات المباشرة للحرب.

وقال إن خطة الاستجابة للسودان لعام 2024 لم يتم تمويلها سوى بنسبة 37.4% حتى الآن، وبعد مرور 8 أشهر من بداية العام في الوقت الذي تم فيه تمويل الاستجابة الصحية بنسبة 42.7%.