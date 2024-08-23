بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض في بيان الجمعة.

وأكد بايدن أن الحزمة الجديدة، التي لم يكشف قيمتها المالية، تشمل "صواريخ دفاع جوي لحماية البنى التحتية الأوكرانية الحيوية، وتجهيزات مضادة للطائرات المسيّرة، وصواريخ مضادة للدروع للحماية، وذخيرة لصالح الجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة لحمايتهم".

وأضاف بايدن "سوف ينتصر شعب أوكرانيا المستقل، وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق".

وشكر زيلينسكي بايدن على حزمة المساعدات الجديدة. وأكد، عبر منصة "إكس"، حاجة أوكرانيا "إلى تسلّم أسلحة الحزم المعلنة بشكل عاجل، خصوصا الدفاعات الجوية الإضافية، لتتمكن من أن تحمي بشكل موثوق به، مدننا ومجتمعاتنا والبنى التحتية الحيوية".

جاءت المكالمة بين الرئيسين عشية ذكرى استقلال أوكرانيا.

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا، وقد تعهدت بتقديم أكثر من 55 مليار دولار أميركي من الأسلحة والذخائر وغيرها من المساعدات العسكرية منذ أن بدأت الأزمة الحالية في فبراير 2022.

يأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة فيما تشن قوات كييف هجوما على منطقة كورسك في غرب روسيا.