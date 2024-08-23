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عباس يدعو قادة العالم  إلى زيارة غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
24 أغسطس 2024 01:21

نيويورك (وكالات)  

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أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الأول، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن نيته ونية القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، ودعا زعماء من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه ودعم هذه المبادرة. ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد أدلى رياض منصور بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. ودعا منصور مجلس الأمن إلى المشاركة في زيارة إلى قطاع غزة، لرؤية «الأهوال التي يتحملها شعبنا». كما دعا أعضاء المجلس لدعم والضغط من أجل تأمين قدرة الرئيس عباس على الوصول إلى القطاع، و«العمل بشكل عاجل لوقف الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا». 
وقال «إنه يجب فرض وقف إطلاق النار الآن، بما يتماشى مع شروط القرار 2735 ومن دون شروط إضافية أو مطالب غير «مخلصة» تتعارض مع روح ونص القرار وتهدف بوضوح إلى عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار». 
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن نيته ونية القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة برفقة أعضاء آخرين من القيادة الفلسطينية، وأصدر مساء الأربعاء الماضي مرسوماً بتشكيل لجنة للتحضير للزيارة، ولم يحدد المرسوم موعد الزيارة.

مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
محمود عباس
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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