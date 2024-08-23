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بايدن يبحث الهدنة في غزة مع أمير قطر ورئيس مصر

الرئيس الأميركي جو بايدن
24 أغسطس 2024 01:03

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير قطر والرئيس المصري، الجمعة، وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت يجتمع فيه مفاوضون في القاهرة في محاولة للتغلب على العقبات المتبقية.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل منفصل، لمناقشة "الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
ويقضي بايدن عطلة لمدة أسبوع في مزرعة في وادي "سانتا ينز" بولاية كاليفورنيا ويراقب عن كثب محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وجاءت المحادثتان الهاتفيتان بعد أن وصف البيت الأبيض المحادثات في القاهرة التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأنها "بناءة"، وحث جميع الأطراف على التعاون للعمل نحو تنفيذ الاتفاق المقترح.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين إن المباحثات ستستمر، الجمعة، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك، الممثلين لواشنطن.
وأضاف كيربي أن المؤشرات الأولية في القاهرة تشير إلى أن المباحثات "بناءة"، مشيرا إلى أنه من المقرر استمرارها.
وأضاف "الأمور في تقدم"، نافيا بعض التقارير الإخبارية التي أفادت بأن المحادثات على وشك الانهيار.

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البيت الأبيض: محادثات اتفاق غزة في القاهرة «بناءة»
المصدر: وكالات
جو بايدن
عبد الفتاح السيسي
قطاع غزة
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تميم بن حمد
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