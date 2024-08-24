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القبض على رجل هدد بقتل ترامب

القبض على رجل بعد أن هدد بقتل ترامب
24 أغسطس 2024 11:30

 أعلن مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة كوتشيس بولاية أريزونا الأميركية إلقاء القبض على رجل كان مطلوباً، بعد أن هدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكان ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في زيارة للمقاطعة يوم الخميس، عندما تفقد الحدود الأميركية مع المكسيك في إطار أنشطة حملته الانتخابية.
وقال مكتب رئيس الشرطة في المقاطعة إن الرجل، ويدعى رونالد لي سيفرود (66 عاما)، سبق أن صدرت عدة أوامر بضبطه من ولاية ويسكونسن، لكن لم يكن قد تم تنفيذها بعد. وقالت السلطات أمس الجمعة إنه تم احتجازه بعد ظهر الخميس.

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ولدى سؤاله عن هذا التهديد في أريزونا يوم الخميس، قال ترامب: «لست مندهشاً إلى هذا الحد. والسبب هو أنني أريد القيام بأشياء يعتبرها أهل الشر سيئة جداً».
وهذا هو الأحدث في سلسلة من التهديدات للمرشحين قبل الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر.

المصدر: رويترز
دونالد ترامب
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