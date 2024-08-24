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فون دير لاين: أوكرانيا تسير بخطى سريعة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

فون دير لاين: أوكرانيا تسير بخطى سريعة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
24 أغسطس 2024 13:22

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان مصور اليوم السبت، أن أوكرانيا «تتحرك بسرعة لا تصدق باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» وفي مقطع فيديو قصير، نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا، قالت فون دير لاين: «أوروبا ستكون دائماً بجانب أوكرانيا نظراً لأن أوكرانيا هي أوروبا. 
حريتكم هي حريتنا. أمنكم هو أمننا».
 وأضافت: «والآن تتحركون بسرعة لا تصدق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لقد وقفنا إلى جانبكم، منذ اليوم الأول وسنواصل القيام بذلك طالما أن الأمر يتطلب ذلك. المجد لأوكرانيا».

 

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