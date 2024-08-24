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ارتفاع مستوى التهديد بنشوب حرائق في اليونان اليوم

ارتفاع مستوى التهديد بنشوب حرائق في اليونان اليوم
24 أغسطس 2024 13:24

 توقعت أمانة الحماية المدنية اليونانية رفع مستوى التهديد بنشوب حرائق إلى الفئة 4، على مقياس من 1 إلى 5 درجات، اليوم السبت، في منطقتي «آتيكا» و«كريت»، وكذلك في أجزاء من مناطق بوسط اليونان وشبه جزيرة بيلوبونيز وشمال بحر إيجه.
 وأبلغت الأمانة العامة للحماية المدنية أجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى المناطق والبلديات، في المناطق المذكورة بضرورة التأهب لأي حرائق تندلع، حسب وكالة الأنباء اليونانية اليوم السبت.
 ومن المقرر أيضاً تسيير دوريات طوال اليوم، من قبل إدارة الإطفاء والشرطة اليونانية والقوات المسلحة تحسباً لاندلاع حرائق. وتم تحذير المواطنين بتفادي أي أنشطة تؤدي إلى نشوب حرائق واتباع الإرشادات الخاصة بالوقاية من الحرائق على شبكة الإنترنت وحسابات إدارة الإطفاء على فيسبوك وتويتر. وكانت اليونان ومنطقة البلقان قد شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة وحرائق غابات هذا الصيف، حيث إن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الظواهر الجوية السيئة. ومن المقرر إجراء مناقشات برلمانية الشهر المقبل، حول تعامل الحكومة مع موسم حرائق الغابات الأخير. كما أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تقوم حالياً بتفعيل نظام للدول الأوروبية لمساعدة اليونان في مكافحة حرائق الغابات المستعرة لديها. 

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المصدر: د ب أ
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