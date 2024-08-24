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إعصار «شانشان» يقترب من اليابان الثلاثاء المقبل

إعصار «شانشان» يقترب من اليابان الثلاثاء المقبل
24 أغسطس 2024 14:34

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يقترب إعصار «شانشان» من شرق اليابان، اعتباراً من الثلاثاء المقبل، مما قد يؤدي إلى طقس سيئ. 
وذكرت الهيئة أنه اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، يتحرك الإعصار شمالاً، فوق المياه بالقرب من جزر «أوجاساوارا»، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» اليوم السبت.
 وأصبح الإعصار قوياً مع ضغط جوي مركزي، يبلغ 980 هكتوباسكال، مصحوباً برياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 126 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، مع زوابع سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة. وتتوقع الهيئة أن يتحول الإعصار إلى مستوى قوي للغاية جنوب اليابان، يوم الثلاثاء المقبل. وربما يقترب الإعصار من الغرب عبر شرق اليابان، دون أن يفقد معظم قوته. وربما تشهد مناطق، لاسيما على جانب من المحيط الهادئ، أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة، ويمكن أن تواجه ظروف طقس سيئة.
 وكان شخص واحد على الأقل، قد لقي حتفه وفقد ثلاثة آخرون، أواخر الشهر الماضي بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من شمال شرق اليابان، ما أدى إلى فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية.

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