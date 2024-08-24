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ألمانيا تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريا

جندي أوكراني يطلق قذائف في منطقة دونيتسك
24 أغسطس 2024 19:54

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، على أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا في أزمتها الحالية، وذلك في اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وجاء في منشور للمستشار الألماني، على منصة "إكس"، أن "ألمانيا هي أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا وستبقى كذلك".
وقالت المستشارية الألمانية، في بيان، عن هذه المكالمة التي تزامنت مع احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها، إن "المستشار كرر التضامن المستمر والثابت مع أوكرانيا".
وأضاف البيان "شكر الرئيس زيلينسكي الحكومة الفدرالية لدعمها العسكري المستمر، وخصوصا على صعيد الدفاع الجوي".
وألمانيا هي ثاني أكبر مساهم في تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني إنه أطلع المستشار الألماني على الوضع في ساحة المعركة بعد توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية.
وأضاف أنهما ناقشا الحاجة إلى وسائل الدفاع الجوي والمركبات المدرعة.

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المصدر: وكالات
أولاف شولتس
فولوديمير زيلينسكي
دعم عسكري
ألمانيا
أوكرانيا
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