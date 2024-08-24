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كوريا الشمالية تدلي ببيان بشأن الأسلحة النووية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
24 أغسطس 2024 21:00

تعهدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بتعزيز قدراتها النووية ردا على تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة قامت بمراجعة خطتها الاستراتيجية النووية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ ستقوم بـ"تعزيز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على كافة أشكال التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشطن المعدلة والقضاء عليها".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع أن خطة أميركية، وافق عليها الرئيس جو بايدن في مارس الماضي، تقضي بالاستعداد لمواجهات نووية منسقة محتملة مع دول عدة بينها كوريا الشمالية.
وأضافت أن الخطة السرية جدا تعيد توجيه استراتيجية الردع الأميركية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن كوريا الشمالية تعهدت بالمضي قدما في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت نفسها قوة نووية "لا رجعة فيها".

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المصدر: آ ف ب
كوريا الشمالية
أسلحة نووية
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