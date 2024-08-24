بوتين يبحث الوضع في كورسك مع قادة الجيش

اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بالجهود المبذولة لصد التوغل الأوكراني داخل مقاطعة كورسك.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين أنه "في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع، عقد فلاديمير بوتين اجتماعا مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرجي رودسكي، حول مواجهة قوات أوكرانيا التي توغلت في مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة لتدميرها، وكذلك حول النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "عبر الاتصال الهاتفي، استمع الرئيس إلى تقارير قادة المجموعات العسكرية حول الوضع العملياتي الخاص بالمهام الموكلة إليهم".

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجوما على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوغل الأوكراني بـ"الاستفزازي".

وأكد فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق القوات الأوكرانية ودحرها خارج حدود روسيا.