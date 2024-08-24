مسؤول ألماني كبير: عملية الطعن في زولينغن "عمل إرهابي"

قال هندريك فوست رئيس وزراء ولاية "نورد راين فستفاليا" الألمانية، اليوم السبت، إن عملية الطعن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا كانت "عملا إرهابيا".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، عبر منصة إكس "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".

وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، في منشور على منصة إكس "تبذل سلطاتنا الأمنية كل ما في وسعها للإمساك بالجاني والتحقيق في خلفية الهجوم".

وأوضح أركوس كاسبرز المدعي العام في مدينة دوسلدورف للصحافيين أنه لم يتم التعرف بعد على مرتكب الهجوم الذي ما زال فارا.

وأضاف كاسبرز "لم نتمكن من تحديد الدافع حتى الآن، لكننا نفترض، في ضوء كل الظروف، أنه لا يمكن استبعاد الاشتباه الأولي بأنه عمل ذو دوافع إرهابية".

وذكرت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، أنها اعتقلت شخصا أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من الهجوم بسكين خلال احتفال في المدينة بمناسبة ذكرى مرور 650 عاما على تأسيسها في ولاية "نورد راين فستفاليا" المتاخمة للحدود مع هولندا.

وذكرت الشرطة أنها تحقق فيما إذا كان لهذا الشخص صلة بالهجوم.

وأضافت "يجري التحقيق والبحث عن الجناة المحتملين الآخرين وعن أسباب الجريمة على قدم وساق".