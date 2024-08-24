الأحد 25 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول ألماني كبير: عملية الطعن في زولينغن "عمل إرهابي"

هندريك فوست رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا يدلي بتصريح بجانب نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية
24 أغسطس 2024 22:21

قال هندريك فوست رئيس وزراء ولاية "نورد راين فستفاليا" الألمانية، اليوم السبت، إن عملية الطعن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا كانت "عملا إرهابيا".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، عبر منصة إكس "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".
وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، في منشور على منصة إكس "تبذل سلطاتنا الأمنية كل ما في وسعها للإمساك بالجاني والتحقيق في خلفية الهجوم".
وأوضح أركوس كاسبرز المدعي العام في مدينة دوسلدورف للصحافيين أنه لم يتم التعرف بعد على مرتكب الهجوم الذي ما زال فارا.
وأضاف كاسبرز "لم نتمكن من تحديد الدافع حتى الآن، لكننا نفترض، في ضوء كل الظروف، أنه لا يمكن استبعاد الاشتباه الأولي بأنه عمل ذو دوافع إرهابية".
وذكرت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، أنها اعتقلت شخصا أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من الهجوم بسكين خلال احتفال في المدينة بمناسبة ذكرى مرور 650 عاما على تأسيسها في ولاية "نورد راين فستفاليا" المتاخمة للحدود مع هولندا.
وذكرت الشرطة أنها تحقق فيما إذا كان لهذا الشخص صلة بالهجوم.
وأضافت "يجري التحقيق والبحث عن الجناة المحتملين الآخرين وعن أسباب الجريمة على قدم وساق".

أخبار ذات صلة
فولر ينعى صديقه
زفيريف: «أهبة الاستعداد» من أجل أول «جراند سلام»
المصدر: وكالات
ألمانيا
عملية طعن
إرهاب
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
إعصار
الأخبار العالمية
الإعصار "هون" يسبب أمطارا في هاواي
اليوم 19:42
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
الترفيه
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
اليوم 19:30
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
الرياضة
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
اليوم 19:30
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
الرياضة
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©