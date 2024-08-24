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وفاة 4 أشخاص بسبب السيول في موريتانيا

سيول في موريتانيا (أرشيفية)
24 أغسطس 2024 23:15

أعلنت لجنة الطوارئ في وزارة الداخلية الموريتانية، مساء اليوم السبت، وفاة أربعة أشخاص غرقا، وفقدان آخر، جراء الأمطار والسيول، التي شهدتها ولايتا الحوض الشرقي والعصابة شرقي البلاد، خلال الساعات الأخيرة. 
وأعلنت اللجنة، وقوع خسائر مادية متفاوتة في مناطق متفرقة من موريتانيا، موضحة أن ثلاثة أشخاص توفوا غرقا في مدينة النعمة (كبرى مدن ولاية الحوض الشرقي)، فيما فقد الاتصال بشخص رابع، مؤكدة أن عملية البحث عنه ما زالت متواصلة.
وأضافت اللجنة أن شخصا آخر توفي غرقا في مدينة كنكوصة بولاية العصابة، فيما قطعت السيول طريق "الأمل"، أكبر وأطول طريق يربط العاصمة بمحافظات شرق البلاد عند الكيلومتر 12 باتجاه مدينة تمبدغة، وعند الكيلومتر 5 جنوب النعمة، باتجاه مدينة باسكنو.

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المصدر: وام
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