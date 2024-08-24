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100 ألف نزحوا من دير البلح خلال يومين

عائلة فلسطينية نازحة في غزة (أ ف ب)
25 أغسطس 2024 01:15

غزة (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، أمس، نزوح نحو 100 ألف فلسطيني من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين، جراء القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.
وقالت البلدية في بيان مقتضب، إن «100 ألف فلسطيني نزحوا من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين، وخرج 20 مركز إيواء عن الخدمة بسبب القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية».
وتجبر إسرائيل الفلسطينيين في غزة بشكل مستمر على النزوح من مكان إلى آخر بموجب أوامر إخلاء تصدرها منذ بداية حربها على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أصدرت إسرائيل بين 1 يوليو الماضي و21 أغسطس، 16 أمر إخلاء، في حين هجّرت قسراً نحو 213 ألف فلسطيني من بداية أغسطس إلى 16 من الشهر ذاته. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة تعرضوا للتهجير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

دير البلح
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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