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الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا رغم الحرب

الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا رغم الحرب
25 أغسطس 2024 01:16

موسكو (الاتحاد) 

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أفادت شركات غاز ومؤسسات لتشغيل شبكات نقل، بأن المواجهة العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب من خط أنابيب تستخدمه روسيا لتزويد دول أوروبية بالغاز لم يعطل الإمدادات. وقلَّص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما ظلت النمسا الدولة الأكثر اعتماداً على الإمدادات الروسية في الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم شركة جاز كونيكت النمساوية: «لسنا على علم بأي تقلبات في الضغط، وكل التدفقات تمضي وفقاً للمتوقع ولا توجد مؤشرات على أي مخالفات». وذكرت شركة جازبروم أن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا عبر سودجا الروسية الواقعة على الحدود لا تزال جارية. ولم يتضح أي جانب يسيطر على بلدة سودجا التي تضخ موسكو من خلالها الغاز من غرب سيبيريا عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

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الغاز
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