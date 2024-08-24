التضخم يقلِّص مدخرات الشيخوخة لثلث الألمان

كولونيا (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من ثلث الألمان يقلصون حالياً مدخرات الشيخوخة بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار في السنوات الأخيرة. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجموعة التأمين «أكسا»، أن 37% من الألمان ذكروا أنهم يقلصون مدخراتهم المخصصة للشيخوخة بسبب الارتفاع الحاد في وتيرة التضخم. وبلغت نسبة من قالوا ذلك قبل عام 32%. وشمل الاستطلاع 2053 شخصاً في ألمانيا خلال الفترة بين 24 و26/يوليو الماضي. وأظهر الاستطلاع أن 62% من الألمان يدخرون شهرياً أموالاً من أجل معاش خاص للشيخوخة (56% العام الماضي).

وتوصي وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية، الشباب على وجه الخصوص بالاستثمار في معاش إضافي للشيخوخة.