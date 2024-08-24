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الرئيس التونسي يحذّر من محاولات تأجيج الأوضاع قبل الانتخابات

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)
25 أغسطس 2024 01:16

تونس (الاتحاد)

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حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولات تأجيج الأوضاع في كل مناطق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، معتبراً أنها محاولات يائسة يجب إحباطها. جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس سعيّد مع وزير الداخلية خالد النوري، أمس في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة. 
وقال البيان إن «سعيد استعرض خلال اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد، منوهاً بالجهود التي تبذلها قوات الأمن إلى جانب القوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي».
ودعا سعيد إلى مزيد من اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل المناطق العمومية، معتبراً أنها محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون، دون مزيد من التفاصيل. 

الرئيس التونسي
تونس
قيس سعيد
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات التونسية
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