ألمانيا تعتقل شخصا ثانيا على خلفية هجوم "زولينغن"

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن شخصا ثانيا ألقي عليه القبض، السبت، في إطار التحقيقات في عملية الطعن بسكين في مدينة زولينغن في غرب ألمانيا.

وأضاف المتحدث أن الاعتقال جاء بعد عملية للشرطة في مركز للاجئين في زولينغن، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون تقديم أي تفاصيل أخرى عن الشخص أو علاقته بالهجوم.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

كانت الشرطة اعتقلت فتى عمره 15 عاما وتحقق فيما إذا كان له صلة بمنفذ الهجوم.

ووصف هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا، الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة خلال احتفال بأنه "عمل إرهابي".

وقال فوست للصحفيين "لقد أصاب هذا الهجوم قلب بلدنا".

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن السلطات تبذل كل ما في وسعها للإمساك بالجاني. ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف حيث تجمع الناس للاستماع لعزف فرق موسيقية ضمن احتفالية المدينة بذكرى مرور 650 عاما على تأسيسها.‭‭‭‭

وقال ماركوس كاسبرز، وهو مسؤول في مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف، إن السلطات تتعامل مع الهجوم بوصفه عملا إرهابيا محتملا لأنه لا يوجد دافع آخر واضح.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة إكس "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".



