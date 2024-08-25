انتهاء سلسلة الليالي الاستوائية في العاصمة سيؤول

سجلت درجات الحرارة الدنيا في العاصمة الكورية سيؤول خلال الليلة الماضية 24.9 درجة مئوية، وهي أقل بمقدار 0.1 درجة مئوية من مستوى تحديد ليلة استوائية، لتنهي سلسلة متتالية من الليالي الاستوائية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن وكالة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن درجات الحرارة في سيؤول انخفضت إلى 24.9 درجة مئوية في الساعة 6:12 صباح اليوم، لتتوقف سلسلة الليالي الاستوائية المتتالية التي شهدتها المدينة.

وتشير الليلة الاستوائية إلى بقاء درجات الحرارة أثناء الليل أعلى من 25 درجة مئوية اعتبارا من الساعة 6:01 مساء حتى الساعة 9 صباحا في اليوم التالي.

وشهدت سيؤول ظاهرة الليالي الاستوائية لليوم الثالث والثلاثين على التوالي، بعد أن بدأت في 21 يوليو حتى 23 أغسطس، وهي أطول سلسلة من الليالي الاستوائية المتتالية تشهدها العاصمة منذ بدء عمليات رصد الأرصاد الجوية الحديثة في عام 1907.

وكان الرقم القياسي السابق هو 26 يوما سُجل عام 2018.

كما سجلت سيؤول ما مجموعه 37 ليلة استوائية هذا العام، وهو أكبر عدد على الإطلاق، حيث شهدت ليال استوائية أيضا في أيام 21 يونيو و15 و19 يوليو قبل بدء سلسلة الليالي الاستوائية المتتالية.

وذكرت الوكالة أن من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العليا خلال نهار اليوم بين 29 و35 درجة مئوية، كما ستتراوح درجات الحرارة المحسوسة العليا بين 33 و35 درجة مئوية.