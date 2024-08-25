الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تصدر مبادئ توجيهية للتحول الرقمي الأخضر المنسق

الصين تصدر مبادئ توجيهية للتحول الرقمي الأخضر المنسق
25 أغسطس 2024 10:19

أصدر مكتب اللجنة المركزية الصينية لشؤون الفضاء السيبراني، وتسع إدارات مركزية أخرى، مبادئ توجيهية جديدة للتحول المنسق نحو التنمية الرقمية والنمو الأخضر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المبادئ التوجيهية، التي نُشرت أمس السبت، تركز على مجالين رئيسيين هما تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون للصناعات الرقمية، وتسريع التحول الأخضر لمختلف القطاعات من خلال التكنولوجيا الرقمية.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تسريع التحول المنسق نحو التنمية الرقمية والنمو الأخضر، ودفع تكامل التقنيات الناشئة مع الصناعات الخضراء منخفضة الكربون، وتعزيز الصناعات التقليدية باستخدام التقنيات الرقمية والخضراء.

أخبار ذات صلة
مستقبل التعليم والذكاء الاصطناعي.. ثورة في المناهج ووفرة بالنتائج
السلاسل تتحطم في «ديربي شنغهاي»!

وتحدد المبادئ التوجيهية إلى جانب عرضها للمبادئ الأساسية، أدوار السلطات والجمعيات الصناعية والجامعات ومعاهد البحوث والشركات في قيادة هذا التحول.

كما تتيح المبادئ التوجيهية إطارا مكونا من ثلاثة أجزاء يغطي القدرة الأساسية والأنظمة التكنولوجية والأنظمة الصناعية للتكامل الرقمي الأخضر.

وتشجَّع المناطق على التركيز على التنمية عالية الجودة، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، والاستفادة من الموارد المحلية وإنشاء صناعات متخصصة ومزايا وظيفية لتسريع التنمية الرقمية والخضراء المنسقة.

 

المصدر: وام
التحول الرقمي
الصين
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
بدعم منصور بن زايد.. "أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تفتتح المحجر البيطري في ميناء خليفة
علوم الدار
بدعم منصور بن زايد.. "أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تفتتح المحجر البيطري في ميناء خليفة
اليوم 11:32
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©