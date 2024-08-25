زيلينسكي يكشف عن مفاوضات بشأن قمة سلام ثانية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مفاوضات جارية بشأن قمة ثانية للسلام تناقش الأزمة الحالية.

وقال زيلينسكي إن المفاوضات تجري مع السعودية وقطر وتركيا وسويسرا.

جاء ذلك في حديث مع صحفيين هنود، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوكرانيا، نُشر على حسابات زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

وقال زيلينسكي أيضا إنه أبلغ رئيس الوزراء الهندي بأنه سيدعم استضافة الهند للقمة الثانية للسلام، إذ تأمل كييف في أن يستضيف هذه القمة بلد في الجنوب العالمي.

وأضاف "لكنني أريد أن أكون صريحا، وهذا لا ينطبق على الهند فحسب، بل على أي دولة ستكون إيجابية فيما يتعلق باستضافة قمة ثانية. لن نتمكن من عقد قمة سلام في دولة لم تنضم بعد إلى البيان الختامي لقمة السلام (الأولى)".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه ناقش جميع النقاط الواردة في البيان وقمة السلام السابقة خلال الاجتماع مع مودي يوم الجمعة.

وعقدت القمة السابقة، منتصف يونيو الماضي، في سويسرا وحضرها ممثلون عن العديد من الدول والمنظمات. لكن الهند لم تحضر القمة.