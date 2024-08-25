قتلى في قصف استهدف منطقة روسية

قُتل خمسة أشخاص في قصف على بيلغورود الروسية، وفق ما أعلن، اليوم الأحد، حاكم المنطقة المحاذية لكورسك حيث تنفّذ أوكرانيا هجوما منذ أسبوعين.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود "كانت ليلة صعبة في كامل المنطقة. تعرّضت منطقة راكيتيانسكي للقصف. وقع الأسوأ: قُتل خمسة مدنيين".

وأشار إلى إصابة 12 شخصا بجروح ستة منهم "حالاتهم خطيرة" بينهم مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما نُقلت إلى قسم العناية المركزة.

تتعرّض منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا لقصف متكرر وكانت هدفا لعدة محاولات توغّل نفّذتها القوات الأوكرانية.

وأما منطقة كورسك المجاورة، فتشهد عملية عسكرية غير مسبوقة في حجمها منذ السادس من أغسطس تنفّذها القوات الأوكرانية التي قالت إنها سيطرت على عشرات البلدات.

وذكر أليكسي سميرنوف حاكم كورسك أنه أربعة صواريخ أسقطت ليل السبت.

ومنذ بدء الهجوم الأوكراني على المنطقة الحدودية، فرّ أكثر من 130 ألف شخص من المعارك، وقتل 31 مدنيا على الأقل فيما أصيب 143 بجروح، بحسب السلطات الروسية.