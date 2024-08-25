حملة هاريس تجمع مبلغا قياسيا في فترة زمنية وجيزة

قالت حملة كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها جمعت 540 مليون دولار أميركي خلال ما يزيد قليلا عن شهر منذ أن بدأ مسعاها في المنافسة على الرئاسة.

وزادت وتيرة تدفق التبرعات خلال المؤتمر الوطني للحزب الأسبوع الماضي.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة الحملة، في مذكرة أصدرتها، إن المبلغ يشمل 82 مليون دولار أميركي تدفقت خلال أسبوع المؤتمر، وإنه علامة على حماس الديمقراطيين لترشح نائبة الرئيس الأميركي.

وأضافت ديلون "هذا هو أكبر مبلغ على الإطلاق لأي حملة رئاسية في مثل هذه الفترة الزمنية".

وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب للرئاسة في 21 يوليو الجاري عندما تنحى الرئيس جو بايدن بعد مناظرة خاضها في 27 يونيو الماضي أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وخلق ترشح هاريس حالة من الزخم نقلت ترامب إلى موقف دفاعي، وهو يكافح حاليا للإبقاء على تركيز اهتمام الإعلام عليه.