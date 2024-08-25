الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رصد إصابات بجدري القردة في الكونغو-برازافيل

مريضة مصابة بجدري القردة
25 أغسطس 2024 17:38

سُجّلت 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة في الكونغو-برازافيل، حسبما أعلن وزير الصحة في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عبر التلفزيون اليوم الأحد.
وقال وزير الصحة جيلبيرت موكوكي إنّه منذ بداية العام، "سجّلنا 158 إصابة محتملة" بجدري القردة، مضيفا أن "لدينا 21 إصابة مؤكدة".
وأشار إلى أن الوباء طال خمس مقاطعات من أصل 15 في البلاد، خصوصا منطقتي "سانغا" و"ليكوالا" الواقعتين في شمال البلاد.
وأوضح موكوكي أنّ وضع وباء الجدري ليس مثيرا للقلق في بلاده، غير أنه دعا السكان إلى التزام التدابير الوقائية، وخصوصا غسل الأيدي بانتظام.
وأشار إلى أنه حتى الخميس الماضي، "لم يكن لدينا سوى 19 حالة مؤكدة تمّ علاجها وشفاؤها"، مؤكدا معالجة الحالتين الأخريين.
ولم يذكر الوزير أيّ حالة وفاة ناجمة عن الوباء. ولكن البيانات الصادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حتى الثالث من أغسطس الجاري، أفادت عن 146 حالة وفاة في القارة، بينها وفاة واحدة في الكونغو-برازافيل.
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر من طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.
ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.
ودفعت عودة ظهور مرض جدري القردة في أفريقيا، منظمة الصحة العالمية إلى إعلانه حالة طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.
وتستضيف العاصمة برازافيل من 24 إلى 30 أغسطس الدورة الـ74 للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وأُدرج انتخاب مديرها الجديد ووباء جدري القردة على جدول أعمال هذا الاجتماع.

المصدر: وكالات
الكونغو برازافيل
إصابات
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
بدعم منصور بن زايد.. "أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تفتتح المحجر البيطري في ميناء خليفة
علوم الدار
بدعم منصور بن زايد.. "أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تفتتح المحجر البيطري في ميناء خليفة
اليوم 11:32
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©