رصد إصابات بجدري القردة في الكونغو-برازافيل

سُجّلت 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة في الكونغو-برازافيل، حسبما أعلن وزير الصحة في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عبر التلفزيون اليوم الأحد.

وقال وزير الصحة جيلبيرت موكوكي إنّه منذ بداية العام، "سجّلنا 158 إصابة محتملة" بجدري القردة، مضيفا أن "لدينا 21 إصابة مؤكدة".

وأشار إلى أن الوباء طال خمس مقاطعات من أصل 15 في البلاد، خصوصا منطقتي "سانغا" و"ليكوالا" الواقعتين في شمال البلاد.

وأوضح موكوكي أنّ وضع وباء الجدري ليس مثيرا للقلق في بلاده، غير أنه دعا السكان إلى التزام التدابير الوقائية، وخصوصا غسل الأيدي بانتظام.

وأشار إلى أنه حتى الخميس الماضي، "لم يكن لدينا سوى 19 حالة مؤكدة تمّ علاجها وشفاؤها"، مؤكدا معالجة الحالتين الأخريين.

ولم يذكر الوزير أيّ حالة وفاة ناجمة عن الوباء. ولكن البيانات الصادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حتى الثالث من أغسطس الجاري، أفادت عن 146 حالة وفاة في القارة، بينها وفاة واحدة في الكونغو-برازافيل.

وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر من طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.

ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.

ودفعت عودة ظهور مرض جدري القردة في أفريقيا، منظمة الصحة العالمية إلى إعلانه حالة طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وتستضيف العاصمة برازافيل من 24 إلى 30 أغسطس الدورة الـ74 للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وأُدرج انتخاب مديرها الجديد ووباء جدري القردة على جدول أعمال هذا الاجتماع.