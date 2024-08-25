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تعديل وزاري في الكويت

الديوان الأميري في الكويت
25 أغسطس 2024 18:55

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن مرسوما أميريا صدر، اليوم الأحد،  بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين في حكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح لسنة 2024.
تضمن المرسوم في مادته الأولى تعديل تعيين كل من: "عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات، ومحمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة".
وقضى المرسوم في مادته الثانية، بتعيين "خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعة، وعبد اللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان، والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالة، ونورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار".

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المصدر: وكالات
الكويت
تعديل وزاري
مرسوم أميري
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