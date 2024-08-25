الأردن يحذّر: التصعيد في لبنان قد يؤدي إلى حرب إقليمية

حذّر الأردن، اليوم الأحد، من أن التصعيد المتزايد في جنوب لبنان قد يؤدي إلى "حرب إقليمية" تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وخصوصا في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

ونقلت وكالة "بتراء" الأردنية الرسمية للأنباء عن سفيان القضاة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته"، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

وأضاف القضاة أن استمرار الحرب على غزة "والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليميا".

وشدد المتحدث على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وينهي الكارثة الإنسانية التي تسببها، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.