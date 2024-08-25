الإعصار "هون" يسبب أمطارا في هاواي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن إعصارا من الفئة الأولى، يُدعى "هون"، مر بالقرب من هاواي فجر الأحد، وأدى إلى أمطار وأمواج عاتية في الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.

وأضافت الهيئة أن العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة "مرت جنوب ساوث بوينت" حوالي الساعة 2,00 صباحا بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت محطة تلفزيونية محلية أنه تم إغلاق شواطئ وفتح ملاجئ للطوارئ، بينما أكدت شركة "هاواين الكتريك" Hawaiian Electric أن أكثر من 7 آلاف عميل انقطعت عنهم الكهرباء.

ويتبع "هون"، الذي يعني اسمه "لطيف" في لغة هاواي، إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس "سافير سيمبسون".

لكن ما زال هذا الإعصار القوي على بعد أكثر من 2300 كيلومتر من ساحل هاواي، ويتوقع أن يضعف خلال الأيام المقبلة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.