تعديل وزاري واسع في تونس

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، تعديلا حكوميا شمل 19 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان.

وجاء في البيان "قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم... تحويرا حكوميا".

وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى تكليف خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي النفطي بوزارة الخارجية. كما عُين سمير عبد الحفيظ وزيرا للاقتصاد وسمير عبيد وزيرا للتجارة.

وذكر بيان للرئاسة أن وزراء المالية والعدل والداخلية احتفظوا بمناصبهم في التعديل.

وأقال سعيد هذا الشهر، رئيس الوزراء أحمد الحشاني، واستبدله بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية.

يأتي هذا التغيير قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تونس يوم 6 أكتوبر المقبل.