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أوكرانيا توجه اتهاما إلى بيلاروسيا بشأن تحرك على الحدود

حارس حدود أوكراني في موقعه بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا (رويترز)
25 أغسطس 2024 22:21

اتّهمت أوكرانيا، اليوم الأحد، جارتها بيلاروسيا، بـ"حشد" قوات عند الحدود المشتركة للبلدين، وحذر بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية مينسك من "تحركات غير ودية".
وجاء في البيان أن الاستخبارات الأوكرانية رصدت إقدام بيلاروسيا على "حشد عدد كبير من جنودها... في منطقة غوميل القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا تحت ستار إجراء تدريبات".
وأضافت الخارجية الأوكرانية "نحذّر سلطات بيلاروسيا من ارتكاب أخطاء مأسوية بحق بلادها ونحضّ قواتها المسلّحة على وضع حد لتحركات غير ودية".
وأضافت الوزارة أن قوات العمليات الخاصة في بيلاروسيا كانت من بين العسكريين المنتشرين على الحدود.
وتضمن العتاد دبابات ومدفعية وأنظمة دفاع جوي ومعدات هندسية بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا، وذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية.
وشدّد بيان الخارجية الأوكرانية على أن أوكرانيا "لم ولن تتّخذ أي إجراءات غير ودية ضد الشعب البيلاروسي".
كان ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أعن، الأحد الماضي، أن مينسك نشرت قرابة ثلث قواتها المسلحة على امتداد الحدود بأكملها، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.
ونقلت "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي آنذاك "أرسلنا (قواتنا) وركزناها في نقاط بعينها، تحسبا لحرب، من أجل الدفاع. جيشنا على طول الحدود بأكملها".

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المصدر: وكالات
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