إندونيسا تتعهد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

أعربت وزارة الخارجية الإندونيسية عن التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، لاسيما في قطاعات الصحة والطاقة، وذلك قبيل انعقاد منتدى إندونيسيا-أفريقيا الثاني.

وقالت نجراها مولودياه، المدير العام للإعلام والدبلوماسية العامة في الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها اليوم الأحد، إن "إندونيسيا ملتزمة بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الأفريقية كشريك متساو وموثوق"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأشارت مولودياه إلى أن إندونيسيا تلعب دورا نشطا في التعاون الدولي للتنمية بين الدول النامية، بما في ذلك دول أفريقيا. وأضافت أنه خلال العقد الماضي، نفذت إندونيسيا حوالي 60 برنامجا من برامج التعاون الثلاثي والتعاون بين الجنوب - والجنوب بمشاركة نحو 500 مشارك من المنطقة الأفريقية.

يشمل التعاون العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، ومصايد الأسماك والشؤون البحرية والصحة والطاقة والحكم الرشيد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية وإدارة مخاطر الكوارث وتمكين المرأة والتجارة والاستثمار.