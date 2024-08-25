«سوء التغذية الحاد» يهدد آلاف الأطفال في غزة

غزة (الاتحاد)

يعاني آلاف الأطفال في قطاع غزة خطر سوء التغذية الحاد، حيث تم الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية، منهم 3288 طفلاً مصاباً بـ «سوء التغذية الحاد الوخيم»، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي.

وقال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، شمال غزة: «إلى هذه اللحظة، أحصينا ما يقارب 5 آلاف طفل، وتنطبق على ثلث الحالات أعراض سوء التغذية، 25 في المائة من هذه الحالات لم تخضع لعلاج مكثف لأن هذه الحالات صنفت على أنها سوء تغذية مع مضاعفات، والآن هذه الحالات موجودة في قسم علاج سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، توافد الحالات مع مضاعفاتها يعني أن هذه محطة ما قبل الموت».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، وصول تطعيمات «شلل الأطفال»، حيث يجري العمل والتنسيق على إدخالها إلى قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أنه «تم إدخال المعدات اللازمة للسلسلة الباردة لحفظ التطعيمات في قطاع غزة، التي سيتم توزيعها على المراكز المخصصة للتطعيم»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالعمل والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف الحرب ليتسنى للطواقم الطبية تطعيم الأطفال، والحد من انتشار فيروس «شلل الأطفال».