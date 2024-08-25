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شركات طيران تلغي رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل

مسافرون ينتظرون في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (وكالات)
26 أغسطس 2024 01:05

بيروت، تل أبيب (الاتحاد، وكالات)

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ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية، أمس، رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل، حيث تم إلغاء 52 رحلة جوية وتأجيل وتأخير مئات الرحلات الأخرى إلى مطار بن غوريون. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «ألغت 10 شركات طيران أجنبية عملياتها في إسرائيل، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا». وأضافت أنه «تم إلغاء 52 رحلة جوية بالكامل، وتأجيل وتأخير مئات الرحلات الأخرى، إضافة إلى عشرات الرحلات التي تم إلغاؤها في الأسابيع الأخيرة». 
ومنذ أواخر يونيو الماضي، ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة بالمنطقة. 
بدورها، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، أمس، أن مطار بيروت الدولي يعمل بشكل طبيعي، مع تأجيل بعض الرحلات، على واقع التصعيد جنوبي البلاد. 
وفي بيان نشرته الوكالة الرسمية اللبنانية، قالت المديرية: «لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي»، موضحةً أن هناك تأجيلاً لبعض الرحلات، مؤكدة أن المطار يعمل بشكل طبيعي. وفي وقت سابق أمس، أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، على خلفية التصعيد.

لبنان
إسرائيل
شركات الطيران
مطار بيروت الدولي
مطار رفيق الحريري الدولي
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