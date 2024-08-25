اليمن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التصعيد الحوثي

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن إقدام الحوثي على استهداف منشآت النفط بمحافظة مأرب، تصعيد خطير ونهج تدميري للبنية التحتية ومقدرات الدولة، واتباع لسياسات الإفقار والتجويع الممنهج، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ التدابير كافة التي تحفظ مقدرات الشعب.

وأمس الأول، استهدفت جماعة الحوثي منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب، أحد أهم المنشآت الحيوية لإنتاج النفط والغاز، بثلاث طائرات انتحارية «مجنحة» محملة بمواد شديدة الانفجار.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي يُهدد إلى نسف فرص التهدئة وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ونؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتخذ التدابير كافة التي تحفظ مصالح الشعب، وتصون تضحياته في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وفي سياق متصل، حذرت الولايات المتحدة، أمس، من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر بعد استهداف حوثي لناقلة نفط قبالة سواحل اليمن.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان أمس، من أن هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة «إكسون فالديز» عام 1989 والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.