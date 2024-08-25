زيلينسكي: المفاوضات جارية بشأن قمة سلام ثانية

كييف (وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضات جارية بشأن القمة الثانية للسلام. جاء ذلك في حديث مع صحفيين هنود تم نشره على حسابات زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أمس. وقال زيلينسكي أيضا إنه أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه سيدعم استضافة الهند للقمة الثانية للسلام، إذ تأمل كييف في أن يستضيف هذه القمة بلد في الجنوب العالمي. وأضاف «لكنني أريد أن أكون صريحاً، وهذا لا ينطبق على الهند فحسب، بل على أي دولة ستكون إيجابية فيما يتعلق باستضافة قمة ثانية، لن نتمكن من عقد قمة سلام في دولة لم تنضم بعد إلى البيان الختامي لقمة السلام الأولى». وأوضح الرئيس الأوكراني أنه ناقش جميع النقاط الواردة في البيان وقمة السلام السابقة خلال الاجتماع مع مودي يوم الجمعة الماضي.